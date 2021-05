Fars: Moderate kandidater nektes å stille til valg i Iran

NTB utenriks

Verken den tidligere presidenten i landets nasjonalforsamling, Ali Larijani, eller Irans nåværende visepresident Eshaq Jahangiri, er godkjent som kandidater, melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars. Begge de to regnes som moderate.

Tidligere president Mahmoud Ahmadinejad nektes også ifølge Fars å stille som kandidat i presidentvalget 18. juni.

Vokterrrådet, som fungerer som valgkommisjon i iran, har ikke kommentert meldingen. Det er ventet at den offisielle listen over kandidater vil bli kunngjort i løpet av tirsdag.

Erkekonservative

Vokterrådet i Iran består av tolv erkekonservative medlemmer og skal i henhold til grunnloven vurdere eventuelle kandidaters «ideologiske egnethet» og «lojalitet».

Dersom det medfører riktighet at Larijani og Jahangiri utestenges fra valget, vil det trolig føre til store protester og kanskje også oppfordringer til boikott fra moderate iranere som ønsker en videreføring av nåværende president Hassan Rouhanis reformvennlige politikk.

Rouhani har vært president i to perioder og kan i henhold til grunnloven ikke stille til gjenvalg.

Kontroversiell

Dersom de moderate nektes å delta, ligger det an til valgseier for den konservative lederen for det iranske rettsvesenet, Ebrahim Raisi.

Raisi er tidligere også nevnt som en mulig arvtaker etter Irans øverste leder Ali Khamenei, men han er en kontroversiell skikkelse på grunn av sin rolle under massehenrettelsene i 1988.

Ifølge menneskerettighetsgrupper ble så mange som 5.000 personer henrettet mot slutten av krigen med Irak.

