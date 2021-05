Iran forlenger avtale om atomovervåking med en måned

NTB utenriks

– Utstyret og verifiserings- og overvåkingsaktivitetene vi er enige om vil fortsette som de er i en måned fram til utløpsdatoen 24. juni, opplyser IAEA-direktør Rafael Grossi på en pressekonferanse.

Enigheten om å la overvåkingskameraer ved Irans atomanlegg bli stående kom i siste liten. Den gir partene mer tid i forhandlingene med å redde atomavtalen med Iran.

– Jeg vil understreke at dette ikke er ideelt, men et nødtiltak for å kunne fortsette oppsynet, sier Grossi.

– Vi anbefaler at de forhandlende landene griper denne ekstra muligheten Iran har tilbudt i god tro, til å oppheve alle sanksjoner, skriver Irans IAEA-representant Kazem Gharibabadi på Twitter.

