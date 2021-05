Harde kamper øst for Kabul

NTB utenriks

Kampene ble innledet søndag kveld, og den afghanske hæren har sendt forsterkninger. Ifølge hærledelsen er minst 50 Taliban-opprørere drept, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

En talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, sier at opprørerne har tatt kontroll over 37 av hærens kontrollposter i utkanten av Mihtarlam, men heller ikke dette er bekreftet.

Taliban har de siste ukene erobret flere nye områder, blant annet i Wardak-provinsen, bare 40 kilometer fra den afghanske hovedstaden.

Taliban har også tatt kontroll over deler av Baghlan-provinsen i nord, der regjeringsstyrkene nå har trukket seg ut.

Opprørernes offensiv kommer samtidig med at USA og Nato har innledet militær tilbaketrekning, som skal være fullført innen september.

(©NTB)