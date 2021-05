Sikkerhetsrådet enig om en uttalelse om Israel og palestinerne

NTB utenriks

Norge, som er et av medlemmene i Sikkerhetsrådet, har lagt fram flere utkast til uttalelser, men samtlige er blitt avvist. USA, som har vetomakt, har sagt nei.

I uttalelsen skriver rådet at de ber partene holde våpenhvilen, og at det haster å få på plass humanitær bistand til Gazastripens sivilbefolkning. Det uttrykkes også støtte til en tostatsløsning.

– Jeg er glad for at rådets medlemmer gjennom denne uttalelsen står sammen om det som nå er helt avgjørende: at alle parter overholder våpenhvilen og at den palestinske sivilbefolkningen, særlig i Gaza, må sikres umiddelbar tilgang til nødhjelp, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

