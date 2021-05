Historisk kinesisk kjøretur på Mars

NTB utenriks

Kjøretøyet rullet ut av landingsfartøyet natt til lørdag norsk tid, opplyser kinesiske romfartsmyndigheter.

Zhurong er oppkalt etter en kinesisk ildgud. Planen er at kjøretøyet skal være i aksjon i 90 dager og lete etter tegn til tidligere liv på den røde planeten.

Steinprøver skal analyseres, og geografiske data samles inn. Ved hjelp av radar skal Zhurong undersøke om det finnes is eller vann under bakken.

Kjøretøyet veier 240 kilo, har seks hjul og drives med solcellepaneler.

Sovjet mislyktes

Tidligere er det kun USA som har tatt i bruk kjøretøyer – såkalte rovere – på Mars. To av dem er fortsatt i drift: Perseverance, som landet tidligere i år, og Curiosity som har rullet rundt siden 2012.

Sovjetunionen landet et kjøretøy på Mars i 1971, men mistet kontakten med det etter kort tid.

Forrige helg klarte Kina for først gang å lande et fartøy på Mars. Det større romfartøyet Tianwen-1 hadde gått inn i bane rundt planeten noen måneder tidligere.

Landingen og igangsettingen av roveren Zhurong regnes som en viktig milepæl i det kinesiske romfartsprogrammet.

Himmelsk harmoni

Kina har styrket satsingen på romfart de siste årene og ble i 2019 det første landet som har landet en romsonde på baksiden av månen.

I forrige måned sendte Kina opp første del av det som skal bli en ny romstasjon i bane rundt jorda. Modulen har fått navnet «Himmelsk harmoni».

Imidlertid oppsto en viss disharmoni da raketten som hadde fraktet modulen, styrtet ned mot jorda igjen. Vestlige forskere fryktet at rakettdelene kunne gjøre skade i befolkede områder, men det endte med at de gikk i oppløsning over Indiahavet.

Minihelikopter

På Mars kjører Zhurong rundt på en lavaslette som kalles Utopia Planitia. Det amerikanske romfartøyet Viking 2 landet i samme område i 1976.

Tidligere i år brakte USA et minihelikopter til Mars sammen med roveren Perseverance. Nordmannen Håvard Fjær Grip, som jobber i Nasa, har en sentral rolle i dette prosjektet. Dronen har gjennomført flere korte flyturer.

Å lande romfartøyer på Mars er vanskelig, og flere tidligere forsøk har vært mislykkede. Et felles russisk-europeisk forsøk i 2016 endte med krasjlanding.

(©NTB)