Nato vil lære opp afghanske styrker i utlandet

– Når vår militære tilstedeværelse tar slutt, åpner vi et nytt kapittel, sa Stoltenberg da han besøkte Frankrikes president Emmanuel Macron fredag.

– Nato vil fortsette å gi militær utdanning og trening utenfor Afghanistan og vil da konsentrere oss om sikkerhetsstyrker, sier Stoltenberg og lover fortsatt økonomisk støtte til Afghanistans sikkerhetsstyrker. Det er ikke klart hvor i utlandet opplæringen vil foregå.

Flyplass

Generalsekretæren sa at Nato vil fortsette å gi råd og bidra til å bygge opp kapasiteten til landets sikkerhetsstyrker. Alliansen vil også bidra økonomisk til driften av flere tjenester, blant annet driften av flyplassen i Kabul.

Nato er i ferd med å trekke seg ut av landet etter at USAs president Joe Biden erklærte at alle amerikanske styrker skal være ute innen 11. september. Planen har økt frykten for at Taliban kan velte regjeringen i Kabul, som støttes av Vesten.

– Ansvar og forpliktelser

Besøket i Paris var en del av forberedelsene til toppmøtet i juni, dit også Biden kommer.

Macron sier Nato-landenes ledere tydelig må slutte opp om alliansens verdier og regler når de samles i Brussel om drøyt tre uker. Mannen som før det forrige toppmøtet i London i 2019 beklaget seg over en «hjernedød» allianse, vil nå ha en diskusjon om samholdet i Nato.

– Det betyr at vi er tydelige overfor hverandre om verdiene, prinsippene og reglene som ligger til grunn for alliansen. Solidaritet er ikke et ord som kan bety hva som helst til enhver tid. Det inkluderer ansvar og forpliktelser overfor hverandre og at alle slutter opp om å respektere folkeretten, sier den franske presidenten.

