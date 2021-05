Moderat separatist valg til katalansk regionpresident

NTB utenriks

Den 38 år gamle advokaten har bedt myndighetene i Madrid arrangere en folkeavstemning om uavhengighet for regionen i nordøst.

I motsetning til forgjengeren Carles Puigdemont og hans parti Sammen for Catalonia, legger Aragones' venstreparti ERC seg på en forhandlingslinje.

– Regionstyret har som mål å sikre at uavhengighet for Catalonia er mulig. Nå må vi løse denne politiske konflikten gjennom dialog og forhandlinger, sier Aragones, men legger til at det ikke vil bli lett.

Forhandlingene om å løse situasjonen i Catalonia har vært på vent under pandemien, men ser ut til å være fastlåst fordi regjeringen i Madrid nekter å gi etter for kravene om en ny folkeavstemning.

Et forsøk på løsrivelse i 2017 mislyktes og utløste en politisk krise. Flere katalanske ledere ble arrestert og dømt for oppvigleri.

I tillegg til en folkeavstemning, ber Aragones om amnesti for separatistlederne som sitter i fengsel eller lever i eksil. Begge deler har blitt avvist av statsminister Pedro Sánchez' regjering.

En meningsmåling denne måneden viser dalende støtte for separatistbevegelsen, som splitter regionen der millionbyen Barcelona er hovedstad.

