Mener Sverige trenger helsepersonell fra andre nordiske land for å takle krisen

NTB utenriks

Det er organisasjonen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som ber regjeringen om å anmode blant annet Norge om å bidra med helsepersonell, melder Ekot i Sveriges Radio fredag.

Ifølge organisasjonen kan dette være en måte å sikre intensivbehandlingen i Sverige samtidig som de ansatte kan være sikre på å få ferie.

Selv om presset på intensivavdelingene i Sverige er noe lettere enn før, er det fortsatt anstrengt, og i mange regioner er det stor uro for at tilstrømmingen av pasienter med covid-19 forblir omfattende.

Sosialminister Lena Hallengren sier at spørsmålet analyseres raskt.

– Regjeringen har tatt imot skrivet fra SKR og analyserer den nå raskt. For regjeringen er det viktig at intensivavdelingene sikres, og at personalet som i over ett år har gjort en helt utrolig innsats, kan hente seg inn igjen, skriver Hallengren i en skriftlig kommentar til TT.

(©NTB)