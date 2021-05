EU-domstolen krever at Polen stanser drift av kullgruve

NTB utenriks

Kjennelsen fredag kom etter at Tsjekkia gikk til retten for å få slutt på utvinningen av brunkull i Turow-gruva.

Myndighetene i Tsjekkia mener gruva har negative miljøkonsekvenser for tsjekkere som bor i grenseområdene. Både Tsjekkia og Tyskland har klaget på at gruvedriften fører til at grunnvannet minker.

Regjeringen i Polen reagerer sterkt på kjennelsen.

– Hva med gruvearbeiderne? Dette dreier seg rett og slett om ideologi som overkjører fornuften, mener viseutenriksminister Piotr Wawrzyk.

Ordren om å stanse gruvedriften gjelder inntil EU-domstolen kommer med en endelig avgjørelse i saken.

