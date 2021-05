Byrådslederen: Derfor kan vi ikke åpne alt vi ønsker samtidig

NTB utenriks

– I dag er en gledens dag for mange. Så er det nok også noen som er skuffet. Blant annet breddeidretten for voksne vil i stor grad fortsatt være stengt ned. Her er det i stor grad nasjonale regler som legger føringer, sier Johansen.

Onsdag neste uke blir det lettelser i Oslo når trinn 2 av gjenåpningen trer i kraft. Johansen understreker at de ikke kan åpne alt med en gang.

– Noe av det viktigste framover blir å unngå for rask økning i mobilitet. Derfor kan vi ikke åpne alt vi ønsker samtidig, sier Johansen.

(©NTB)