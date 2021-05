Taliban tar kontroll over område øst i Afghanistan

NTB utenriks

Den avsidesliggende distriktet Dawlat Shah har vært under beleiring av Taliban i minst en måned, sier to av provinsens folkevalgte, Atiqullah Abdul Rahimzai og Gulzar Sangarwal.

I en uke har hæren forsøkt å få fram forsterkninger og forsyninger til regjeringsstyrker i området, men Taliban har stanset dem. Til slutt ble det forhandlet fram en avtale om fritt leide så soldatene kunne evakueres. Ingen ble skadd eller såret.

Det pågår også kamper mellom Taliban og regjeringsstyrkene i et annet distrikt, noe som skaper bekymring for sikkerhetssituasjonen i Laghman.

For en ukes tid siden tok Taliban kontroll over et strategisk viktig distrikt i Wardak-provinsen, nær hovedstaden Kabul. Noen dager før tok de over et distrikt i Baghlan nord i landet.

Taliban har trappet opp angrepene mot provinshovedsteder, distriktssentre og militærbaser etter at tilbaketrekkingen av de internasjonale styrkene i landet startet ved månedsskiftet.

Etter planen skal alle utenlandske styrker være ute av Afghanistan innen 11. september, etter 20 års tilstedeværelse. Mange frykter for utviklingen i landet, der Taliban er på frammarsj og ekstremistgruppen IS også er aktiv.

