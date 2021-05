Russland ser positive signaler under møtet med Blinken

NTB utenriks

En talsmann for Kreml sier torsdag at det kom positive signaler når det gjelder et mulig toppmøte mellom de to presidentene.

– Det er åpenbart at prosessen ikke vil være lett. Det har virkelig samlet seg opp mange problemer, sier Kremls talsmann Dmitirij Peskov.

USAs utenriksminister Antony Blinken og hans russiske motpart Sergej Lavrov møttes i forbindelse med Arktisk råd i Reykjavik.

Biden har foreslått at han og Putin møtes i juni, men foreløpig er Putin avventende.

– Analysen fortsetter, sier Peskov.

