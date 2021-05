Prins William har fått første vaksinedose

NTB utenriks

Prinsen fikk sprøyten i Londons vitenskapsmuseum, som er gjort om til et av landets massevaksinasjonssentre.

– Tirsdag fikk jeg første dose av covid-19-vaksinen. Til alle som jobber med vaksineutrullingen – takk for alt dere har gjort og fortsetter å gjøre, skriver prinsen ved siden av et bilde han har delt på Instagram.

Forrige uke åpnet Storbritannia for å vaksiner personer over 34 år. Over 70 prosent av den voksne befolkningen har fått minst én vaksinedose. Både prins Williams farmor og far – dronning Elizabeth og prins Charles – er vaksinert. Også deres sprøytestikk ble offentliggjort for å oppfordre flere til å takke ja til vaksine.

(©NTB)