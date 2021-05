Polsk dommerpraksis i strid med EU-loven

NTB utenriks

Problemet med den polske ordningen er at justisministeren står for de midlertidige utnevnelsene og kan avslutte dem uten noen nærmere begrunnelse. Generaladvokat Michal Bobek ved EU-domstolen påpeker at det er problematisk at utnevnelsene er på ubestemt tid, i tillegg til den manglende åpenheten om når, hvorfor og etter hvilke kriterier avsluttes.

– At ministeren kan overføre dommere midlertidig til høyere rettsinstanser og fjerne dem igjen uten begrensninger og innsyn, og at beslutningen ikke kan ettergås, ser ut til å være langt utenfor det som kan regnes som rimelig og nødvendig for å sikre et velfungerende rettssystem, heter det i en pressemelding om Bobeks vurdering.

Han konkluderer med at omstendighetene i de konkrete sakene som er klaget inn til EU-domstolen ikke sikrer tilstrekkelig skille mellom utøvende og dømmende makt. De er ikke egnet til å forsikre folk om at dommerne ikke er gjenstand for ytre press og politisk påvirkning, skriver domstolen i pressemeldingen.

Bobek anbefaler at EU-domstolen erklærer de polske reglene for å være i strid med EUs lover og regler.

En anbefaling fra en av EU-domstolens generaladvokater er ikke en endelig avgjørelse, men domstolen legger seg ofte på samme linje i sine kjennelser.

