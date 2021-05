Merkel og Abbas uttrykker støtte til våpenhvile

NTB utenriks

De to snakket sammen på telefonen torsdag. Merkels talsmann Steffen Seibert understreket etter samtalen at Merkel også hadde understreket Israels rett til å forsvare seg mot rakettangrep fra Gazastripen.

FNs generalsekretær António Guterres ber samtidig om at kampene stanser umiddelbart. Han sier han er dypt sjokkert over luft- og artilleriangrepene og bombardementene som det israelske forsvaret IDF gjennomfører på Gazastripen. Han kaller dessuten de vilkårlige angrepene som Hamas og andre militante grupper gjennomfører mot befolkede områder i Israel, for «uakseptable».

