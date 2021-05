Libanesiske medier: Snart enighet om våpenhvile for Gazastripen

NTB utenriks

Det er den libanesiske avisen Al Akhbar som har fått opplysningen fra en Hamas-kilde, skriver den israelske avisen Haaretz.

Opplysningene er ikke bekreftet av noen av partene i konflikten.

Også en ikke navngitt egyptisk sikkerhetskilde sier at en våpenhvile mellom Hamas og Israel vil kunne starte om få timer.

Torsdag ettermiddag samlet Israels statsminister Benjamin Netanyahu sikkerhetsrådet til regjeringen for å drøfte muligheten for en våpenhvile, og ifølge den egyptiske kilden skal Netanyahu senere på torsdag presentere et forslag om våpenhvile for sine ministre, som da skal stemme over forslaget.

Egypt skal ha drevet skytteldiplomati de siste dagene i et forsøk på å få partene til å enes om en våpenhvile.

(©NTB)