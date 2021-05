NTB utenriks

Delegasjonene skal sendes til Tel Aviv og de palestinske områdene for å overvåke at våpenhvilen gjennomføres. Målet er også at det iverksettes prosedyrer som skal bidra til stabile forhold på lang sikt.

De ikke navngitte diplomatene sier at våpenhvilen trer i kraft klokka 1 norsk tid natt til fredag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også Egypts rikskringkasting melder at landet skal sende to delegasjoner til området, én til Israel og én til de palestinske territoriene.

(©NTB)