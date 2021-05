FNs hovedforsamling drøfter Israel og Palestina

NTB utenriks

Flere titall land er ventet å ta orde, ifølge hovedforsamlingens talsperson Brenden Varma. En del av dem stiller med ministre som vil være fysisk til stede.

Det ventes ikke at landene vil bli enige om noen felles uttalelse eller resolusjon. Heller ikke FNs sikkerhetsråd har klart å bli enig om noen felles uttalelse etter at Hamas og Israel begynte å angripe hverandre for halvannen uke siden.

Norge er et av landene som har vært med på å legge fram forslag i Sikkerhetsrådet. Så langt har USA blokkert alle forslagene.

Det er Niger og Algerie som har tatt initiativ til torsdagens åpne møte i hovedforsamlingen.

