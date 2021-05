Banker får milliardbøter av EU for ulovlig samarbeid

NTB utenriks

Bankene som får svi for kartellvirksomhet er japanske Nomura, sveitsiske UBS og italienske UniCredit, opplyser EU-kommisjonen. Det ulovlige samarbeidet skal ha foregått før, under og etter finanskrisen.

En gruppe obligasjonshandlere i banken hadde hyppig kontakt og delte fortrolig informasjon og strategier, noe som har gitt dem en økonomisk fordel i handelen med statsobligasjoner, skriver EU-kommisjonen.

– Det er uakseptabelt at midt i finanskrisen, når mange finansinstitusjoner måtte reddes med offentlige midler, lurte disse bankene markedet på bekostning av EU-landene, sier konkurransekommissær Margrethe Vestager.

I tillegg mener kommisjonen at fire andre banker har vært med på samarbeidet, men disse slipper likevel bøter: Bank of America, Natixis, Portigon (tidligere WestLB) og NatWest (tidligere Royal Bank of Scotland).

Sistnevnte slipper straff fordi de varslet kommisjonen om saken. For de to første er forholdene foreldet. Portigon slipper unna fordi bøtene er fastsatt på bakgrunn av siste regnskapsår, da banken hadde null i omsetning.

