Redd Barna: 50 skoler har fått skader på Gazastripen

Mange av skolene i det palestinske området er blitt omgjort til tilfluktssentre for folk som ikke lenger tør å være i hjemmene sine.

– Dessverre viser antallet skoler som ødelegges, at selv her er det ikke mulig å gjemme seg, sier Jason Lee, Redd Barnas landdirektør for de okkuperte palestinske områdene.

47.000 mennesker på Gazastripen har søkt tilflukt på skoler, ifølge FN-organisasjonen UNRWA.

Redd Barna påpeker at tre skoler i Israel skal ha fått skader i rakettangrepene fra Gazastripen. Organisasjonen ber alle parter i konflikten om å følge folkeretten og umiddelbart stanse angrep på skoler.

