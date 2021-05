NTB utenriks

Under et møte med utenlandske ambassadører i Tel Aviv onsdag sa Netanyahu at Israel inntil videre forsøker å avskrekke Hamas.

Men han ville ikke utelukke muligheten for å gjenerobre Gazastripen, ifølge Times of Israel.

Israelske militære styrker okkuperte Gazastripen fram til 2005, da de trakk seg ut.

Hamas-bevegelsen har hatt den politiske makten i området siden 2007. Israel kontrollerer fortsatt luftrommet over Gazastripen og farvannene utenfor kysten.

(©NTB)