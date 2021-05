Kilder: EU-enighet om åpne grenser for vaksinerte

NTB utenriks

EUs medlemsland ble enige om gjenåpningen onsdag, opplyser kildene.

På et møte i Brussel onsdag ble diplomater fra EU-landene også enige om å heve terskelen for hvor mange nye smittede et land kan ha før det regnes som utrygt. Den ligger i dag på 25 smittede per 100.000 innbyggere de siste 24 dagene, men skal opp til 75, forteller diplomater til AFP.

Endringen vil åpne for innreise til EU fra flere steder. Anbefalingene skal vedtas på ministernivå fredag, ifølge kildene.

– Koronasertifikater må ferdigstilles

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til NTB at nyheten er i tråd med signalene som i lengre tid har kommet fra EU.

– Det gjenstår nå å ferdigstille ordninger i de enkelte landene med koronasertifikat, slik at man kan dokumentere sin vaksinasjonsstatus ved grensepasseringer i Europa, sier han.

Også i Norge jobbes det for full med de tekniske løsningene rundt dette, ifølge Nakstad.

– Politiske myndigheter vil beslutte hvordan det skal brukes, sier han.

Mange uvaksinerte fortsatt uønsket

For tiden er unødvendige reiser inn til EU forbudt, med unntak av noen få land som regnes som trygge fordi smittespredningen er lav.

Samtidig er næringslivet i ferd med å åpne i Europa etter hvert som det lettes på restriksjonene. Hoteller og serveringssteder er bekymret for inntektene fra sommerens turistsesong.

Selv med de nye reglene, vil uvaksinerte fra store deler av verden fortsatt ikke kunne reise inn i EU.

(©NTB)