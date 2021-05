Israel sier hæren har angrepet flere mål i Libanon som svar på raketter

NTB utenriks

Rakettene skal ha blitt skutt opp utenfor landsbyen Siddiqin i Tyr-distriktet, skriver avisen The Daily Star i Libanon.

Det israelske forsvaret opplyser at alarmene som varsler rakettangrep, ulte øst for byen Haifa, melder Reuters. Ifølge nyhetsbyrået forteller innbyggere i byen Krayot i nærheten at de har hørt tre eksplosjoner. Den israelske hæren IDF sier i en uttalelse at de har angrepet flere mål i Libanon, melder Haaretz.

Ifølge det israelske militæret, ble én av rakettene fra Libanon skutt ned, to landet i havet og en fjerde i åpent lende.

