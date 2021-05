Dyster koronarekord i India

NTB utenriks

Indias totale antall koronarelaterte dødsfall har dermed nådd 283.248, opplyste myndighetene onsdag.

USA har til sammenligning registrert over 600.000 dødsfall og Brasil rundt 440.000. Men eksperter mener at Indias reelle dødstall er langt høyere enn det som er innrapportert.

Smitteøkningen var siste døgn på 267.000 nye tilfeller. Det er tredje dag på rad at tallet er under 300.000 nye tilfeller, et tegn på at smittekurven stabiliserer seg, ifølge myndighetene.

Totalt har India registrert 25,5 millioner smittede. Bare USA har flere.

