Brasils miljøminister mistenkt for ulovlig salg av regnskogtømmer

NTB utenriks

Salles' bolig i São Paulo ble ransaket av politiet onsdag, ifølge brasilianske medier. Det ble også kontorer tilhørende miljødepartementet i Brasilia, São Paulo og delstaten Para.

Etterforskningen har pågått siden januar, men det er først nå den er blitt offentlig kjent. Den er godkjent av en dommer i Brasils høyesterett.

Ti høytstående tjenestemenn ble onsdag suspendert, men Salles får inntil videre beholde stillingen. Ministeren er blitt observert på vei inn på politihovedkvarteret i hovedstaden Brasilia sammen med sin advokat, skriver avisa O Globo.

– Ekstremt alvorlig

Høyesterettsdommer Alexandre de Moraes beskriver saken som ekstremt alvorlig. Regnskogtømmer skal ha blitt smuglet ulovlig ut av landet, angivelig med Salles' medvirkning.

Tømmeret skal ha blitt eksportert til USA og europeiske land. De mistenkte etterforskes for mulig korrupsjon og medvirkning til smugling, opplyser politiet.

Høyesterett har godkjent ransakinger på rundt 30 forskjellige steder. I tillegg har politiet fått innsyn i Salles' bankkontoer for å lete etter spor etter ulovlige inntekter.

Det brasilianske miljødepartementet har så langt ikke besvart henvendelser fra nyhetsbyrået AP om en kommentar.

Økende avskoging

Blant dem som så langt er blitt suspendert, er sjefen for miljødirektoratet Ibama, Eduardo Bim. Ibama skal i prinsippet bekjempe ulovlig avskoging og har ansvar for det brasilianske miljøpolitiet som ofte slo ned på ulovlig hogst før Jair Bolsonaro overtok som president.

Bolsonaros regjering anklages jevnlig for å ha lagt til rette for ulovlig hogst i regnskogen i Amazonas. Avskogingen i Amazonas har steget kraftig etter at Bolsonaro ble president.

Presidentens prioriteringer førte til at regnskogsamarbeidet mellom Norge og Brasil kollapset i 2019. Men den nye regjeringen til Joe Biden har forsøkt å presse Bolsonaro til å gjøre mer for å ta vare på regnskogen.

Ba om norske penger

I forrige måned sa Salles at Brasil igjen ønsket økonomiske bidrag fra USA, Norge og andre land som kompensasjon for vern av regnskog.

Imidlertid ble Salles på samme tid anklaget for å ha bidratt til ulovlig hogst av regnskog. Den føderale politisjefen i delstaten Amazonas, Alexandre Saraiva, gikk til Brasils høyesterett og hevdet at Salles hadde bistått tømmerhoggere som operer ulovlig.

Politisjefen ble deretter fjernet fra stillingen sin. Onsdag er Saraiva tilsynelatende godt fornøyd med at Salles nå er offisielt mistenkt for lignende anklager.

På Twitter siterer den tidligere politisjefen følgende bibelvers: «Da roper hvert tre i skogen av fryd».

(©NTB)