Spania: 5.000 migranter, flere av dem barn, tok seg over grensa fra Marokko

NTB utenriks

Ifølge myndighetene tok noen migranter seg inn i den spanske enklaven Ceuta nord i Afrika ved hjelp av oppblåsbare båter. Andre svømte forbi moloen, som strekker seg flere meter ut i Middelhavet, for å komme seg over grensa.

Da tidevannet trakk seg tilbake tok flere beina fatt og vasset over grensa. Myndighetene meldte først at over 1.000 hadde ankommet, et rekordhøyt tall som vekket oppsikt.

Senere mandag opplyser myndighetene i enklaven at minst 2.700 migranter hadde krysset grensen mandag, og at rundt 1.000 av dem er mindreårige.

Natt til tirsdag var tallet steget til hele 5.000. En talsmann for spanske myndigheter i Ceuta sier at antallet som ankom mandag er uten sidestykke. Spenningen øker nå mellom Spania og Marokko, melder AFP.

Ceuta og Melilla, to spanske territorier i Nord-Afrika, blir brukt som et springbrett til Europa av flere hundre migranter som hvert år risikerer livet for å ta seg forbi sperringene som utgjør grensen.

