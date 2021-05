Israel stengte Gaza-grense kort tid etter at den ble åpnet for humanitær hjelp

NTB utenriks

FN takket israelerne for å ha åpnet grensen for å slippe inn humanitær hjelp, men den ble ikke værende åpen lenge. Kort tid etter at den ble åpnet, kom det meldinger om angrep.

Israel hadde åpnet både grensestasjonen Erez og Kerem Shalom, men de blir stengt igjen etter angrepet. En israelsk soldat, som bisto i å frakte humanitær hjelp over Erez-grensen, ble lettere såret i granatangrepet.

Times of Israel skriver at både Erez og Kerem Shalom ble utsatt for granatild etter at grensepasseringene hadde åpnet.

En grenseblokade utført av Israel og Egypt gjør at Gazas befolkning er mer eller mindre innesperret, og den siste uken har det heller ikke vært mulig å frakte bistandsressurser inn.

Samtidig har krigshandlingene tatt livet av minst 200 mennesker i Gaza, og etterlatt mange flere i behov for humanitær bistand.

