WHO: Andre uke på rad med nedgang i smitten

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus advarer mot å være for optimistisk til tross for gladnyheten.

– Det er en forskjell som vokser fram. I land med høy vaksinerate er det tilsynelatende et inntrykk av at koronapandemien er over, mens andre opplever store smittebølger, sier WHO-sjefen.

Han advarer mot å ta for lett på pandemien, og oppfordrer igjen verden til å sørge for at også fattige land får vaksiner. De kan ikke vente til sent i år eller neste år, sier WHO-sjefen.

Covax-samarbeidet, som skal gi vaksiner til fattige land, har så langt distribuert 65 millioner doser til 124 land. Målet er å ha delt ut 190 millioner doser innen slutten av juni.

