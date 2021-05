USAs høyesterett tar opp abortsak – kan bli dramatisk innskrenking av abortrettighetene

NTB utenriks

USAs høyesterett kunngjør mandag at de vil ta opp saken. Den kommer trolig opp for retten til høsten, og det kan bli en historisk rettsavgjørelse. Retten til abort i USA bygger på en avgjørelse i Høyesterett fra 1973, kalt Roe v Wade.

Høyesterett har en solid overvekt av dommere som regnes som konservative etter at Donald Trump fikk godkjent hele tre dommere.

Loven det gjelder, forbyr abort etter uke 15. Til sammenligning er det i Norge åpning for selvbestemt abort fram til uke tolv. Det har skapt stor debatt i år at enkelte partier vil utvide denne retten.

Mississippis lovforbud er fra før blitt blokkert av lavere rettsinstanser, som mener loven er i strid med høyesterettsavgjørelser.

Historisk avgjørelse

Høyesterett slo først fast at kvinner har en grunnlovsfestet rett til abort i 1973, og bekreftet det i en ny avgjørelse 19 år senere. Roe v Wade regnes som en av de viktigste rettsavgjørelsene i USAs historie, på linje med borgerrettsavgjørelser.

Den siste tiden er det blitt foreslått og vedtatt flere omstridte abortlover i USA. Analytikere mener Republikanerne har gjort det i håp om at en av dem skulle ende opp i Høyesterett, for at det deretter skal ende med en avgjørelse som opphever Roe v Wade.

Høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg, som døde i fjor høst, var en forkjemper for kvinners rett til abort, og blant dem som lenge hindret en ny rettsrunde om stridsemnet.

Hennes erstatter, som ble nominert av Donald Trump like før valgtapet, Amy Coney Barrett, er en av de mest åpne abortmotstanderne som har sittet i Høyesterett på flere tiår.

Flertallet som forsvant

Dommeren John Roberts har omtalt lovgivningen i Mississippi som identisk som en Texas-lov som ble erklært grunnlovsstridig av Høyesterett i 2016. Flertallet som sto bak den avgjørelsen finnes ikke lenger.

Roberts regnes som konservativ, men har tidligere stemt sammen med liberale i abortspørsmål. Om han gjør det i denne saken, vil de liberale likevel ikke ha flertall.

Mississippis eneste abortklinikk har holdt åpent til tross for loven, som trådte i kraft i 2018. Eieren sier klinikken gjør aborter fram til uke 16.

Loven gir unntak i tilfeller der det er en medisinsk nødsituasjon eller kraftig misdannelse av fosteret.

(©NTB)