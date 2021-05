USA viser ingen tegn til å ville kreve en våpenhvile mellom Israel og Hamas

NTB utenriks

Konflikten hadde mandag vart i over en uke. Over 200 mennesker er drept, de fleste palestinere på Gazastripen.

Blinken, som mandag besøkte København, sier at USA er villig til å støtte partene hvis de skulle ønske en våpenhvile. Han sier også at USA ønsker FN og andre lands bestrebelser på å få til en våpenhvile velkommen

– Ethvert diplomatisk initiativ som fremmer den muligheten, er noe vi vil støtte. Og er igjen villige og klare til å gjøre det. Men i siste instans er det opp til partene å gjøre det klart at de ønsker en våpenhvile, sier Blinken.

Uttalelsen kom etter at både FNs sikkerhetsråd og utenriksministre fra muslimske land i helgen har holdt hastemøter for å kreve en stans i blodsutgytelsene.

USA blokkerte søndag en felles uttalelse fra FNs sikkerhetsråd. Landets FN-ambassadør understreket i stedet at USA jobber iherdig via «diplomatiske kanaler» for å få slutt på kampene.

