Israel sier Hamas hadde omfattende virksomhet i mediebygningen

Hamas drev analyse- og etterretningsvirksomhet fra høyhuset som lørdag ble lagt i grus i Gaza, ifølge det israelske militæret IDFs talsmann Jonathan Conricus.

– Her var det svært avansert utstyr for å drive aktivitet mot det israelske forsvaret, derfor bestemte IDF seg for å ødelegge bygningen, sier Conricus.

– Vi er opptatt av journalisters sikkerhet og deres jobb, men dere må forstå at dette er en vanskelig krigsskueplass hvor Hamas blander inn sin aktivitet med den sivile verden, sier han.

Conricus sier han ikke kan legge fram bevis for at Hamas brukte bygningen.

– Ifølge vår etterretning, og jeg kan forsikre om at vår etterretning er presis, ble tårnet brukt til Hamas-formål. Det er de detaljene jeg har myndighet til å gi. Jobben min hadde vært enklere om jeg kunne legge fram bevisene, sier han.

