Al Jazeera sier de ikke vil la seg bringe til taushet

I høyhuset Jala Tower var det også flere andre presseorganisasjoner, blant dem det amerikanske nyhetsbyrået AP.

– De er tydelig at de som fører denne krigen ikke bare vil spre død og ødeleggelse i Gaza, men også bringe til taushet mediene som er vitne til dette og dokumenterer og rapporterer sannheten, sier Walid al-Omari, Al Jazeeras byråsjef i Jerusalem.

– Men det er ikke mulig, tilføyde han.

– Dette er en forbrytelse blant en serie forbrytelser gjennomført av den israelske hæren på Gazastripen, sier al-Omari.

Det israelske militæret ga eieren av høyhuset en times varsel før det ble jevnet med jorda i et bombeangrep. Israelske myndigheter hevder at Hamas holdt til i huset, og at presseorganisasjonene ble brukt som «menneskelige skjold». Det er ikke meldt om drepte eller sårede i angrepet.

