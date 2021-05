Sikkerhetsfirma: Hackergruppes servere er nede etter angrep mot rørledningsnett

NTB utenriks

Det opplyser sikkerhetsfirmaet Recorded Future. De viser til meldinger fra en kilde som knyttes til gruppa, som er basert i Russland. Servere som brukes til å ta imot betalinger skal være blant dem som hackerne ikke lenger har tilgang til.

Et forsøk på å nå fram til Darksides nettsider på det mørke nettet via TOR lyktes ikke, melder AFP. Kun en feilmelding om at siden ikke kan nås vises.

Hackere klarte å stanse driften i Colonial Pipelines rørledninger, som strekker seg fra Pasadena i Texas til havnen i New York, forrige fredag. De krevde penger for å åpne tilgangen til systemene igjen. Ifølge Bloomberg skal hackerne ha fått utbetalt 5 millioner dollar.

Løsepengene skal ha blitt betalt gjennom en komplisert transaksjon med kryptovaluta, og amerikanske myndigheter skal ha blitt gjort kjent med dette.

