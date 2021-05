Japansk journalist sendt ut av Myanmar

NTB utenriks

Japans utenriksminister Toshimitsu Motegi bekreftet fredag at journalisten var på vei hjem.

Kitazumi har vært siktet for spredning av falske nyheter og anklaget for å ha støttet demonstrantene i Myanmar. Han var den første utenlandske journalisten som ble siktet i landet etter militærkuppet.

Statlig TV i Myanmar melder at siktelsen nå er droppet for å bedre forholdet til Japan. Utenriksminister Motegi sier Japan har jobbet via ulike kanaler for å presse fram løslatelsen.

Videre opplyser ministeren at Japan har tilbudt Myanmar en sum som tilsvarer over 30 millioner kroner i krisehjelp. Pengene skal gå til å sikre mat til befolkningen.

