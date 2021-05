Dødstallene stiger på Gazastripen

NTB utenriks

Ingenting tydet på at angrepene var i ferd med å avta natt til fredag – snarere tvert imot.

Nattehimmelen over Gaza ble farget oransje av store ildkuler når Israels prosjektiler rammet. Samtidig føk de palestinske rakettene gjennom luften i motsatt retning.

Antallet drepte på palestinsk side fortsetter å stige. Etter flere dager med kamper har 119 mistet livet på Gazastripen, ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i det palestinske området.

En far og hans tre døtre skal ha blitt drept natt til fredag. På israelsk side ligger antallet døde fortsatt på sju.

Angrep tunneler

Mens israelske kampfly i flere dager har angrepet Gaza, tok Israel torsdag kveld i bruk stridsvogner og artilleri i tillegg.

Fra områder nær grensa skjøt de granater inn på Gazastripen. Israel sier målene er knyttet til Hamas, men mange av dem ligger i tett befolkede områder.

Blant målene er tunneler som væpnede grupperinger har bygget under Gaza by.

Like etter midnatt opplyste Israel dessuten at bakkestyrker var sendt inn på Gazastripen. Men noen timer sener ble denne meldingen trukket tilbake av den israelske hæren.

Bakkestyrker er uansett oppmarsjert ved grensen, og den israelske hæren har sagt at de er klare for mulige operasjoner inne på Gazastripen.

En talsmann for Hamas sier de ikke er redde for noen bakkeoperasjon. Det vil øke mulighetene for å «øke fangsten» av israelske soldater, hevder den militære talsmannen Abu Obeida.

Uro i Israel

Hamas og andre væpnede palestinske grupper begynte rakettangrep mot Israel tidligere denne uken. I forkant av dette hadde det vært en periode med uro og sammenstøt i okkuperte Øst-Jerusalem.

Situasjonen har også utløst sammenstøt en rekke andre steder i Israel mellom jødiske grupperinger og palestinere med israelsk statsborgerskap. Den sistnevnte gruppen kalles også israelske arabere, og de utgjør 20 prosent av Israels befolkning.

Natt til fredag var det igjen sammenstøtt mellom grupper av jøder og arabere i byen Lod, og 43 personer ble pågrepet, ifølge politiet.

Store ekstra sikkerhetsstyrker er satt inn for å stanse volden mellom ulike grupper av israelere, som skal være de verste på flere tiår.

Natt til fredag bekreftet norske myndigheter at FNs sikkerhetsråd skal holde et nytt møte om konflikten mellom Israel og Hamas søndag.

Tidligere denne uken har USA stanset forslag til FN-uttalelser som blant andre Norge har stilt seg bak. USAs president Joe Biden har bedt om slutt på kampene, men han mener ikke at Israel har overreagert med angrepene mot mål i Gaza.