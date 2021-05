Afghanistan: USA har trukket seg ut av base ved Kandahar

NTB utenriks

Militærleiren ligger i tilknytning til lufthavnen utenfor byen Kandahar.

– De har ikke offisielt overlatt basen til oss. Men jeg kan bekrefte at de forlot den onsdag, sier Khoja Yaya Alawi, en talsmann for den afghanske hæren.

En offisiell overføring av ansvaret for basen skal finne sted etter at den muslimske høytiden id al-fitr er over lørdag.

Tidligere var flyplassen utenfor Kandahar den nest største basen for amerikanske og internasjonale styrker i Afghanistan.

Det var i Kandahar Taliban-bevegelsen i sin tid oppsto, og det har vært harde kamper i området de siste månedene. Taliban har trappet opp sine angrep på regjeringsstyrkene flere steder i landet samtidig som USA og Nato er i ferd med å trekke seg ut av Afghanistan.

