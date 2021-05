Hamas: – Skjøt rakett mot flyplassen ved Eilat

NTB utenriks

Nyhetsbyrået AFP meldte torsdag at angrepet hadde funnet sted. En talsmann for Hamas' væpnede gren sier raketten var av en ny type som veier 250 kilo.

Den israelske avisa Haaretz skriver at raketten landet i et ubebodd område og at den ikke forårsaket skader. Driften av flyplassen Ramon skal ha blitt stanset en kort periode.

En israelsk kilde sier at flyplassen ikke er rammet av noe angrep. Det melder al-Arabiya, som siterer nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere torsdag ble alle passasjerflygninger til Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv omdirigert til flyplassen ved Eilat. Årsaken var rakettangrepene fra Gazastripen mot Israel.

Flere store amerikanske og europeiske flyselskaper har innstilt sine flygninger til Israel inntil videre.

Hamas-talsmannen krever at alle internasjonale flyselskaper må stanse flygningene til landet.

Eilat har en stor turistnæring og ligger ved Akababukta i nordenden av Rødehavet.