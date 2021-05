Nye protester varslet i Colombia

NTB utenriks

Det oppdaterte dødstallet ble lagt fram av Colombias ombudsmann for menneskerettigheter tirsdag. Minst 41 sivile og ett medlem av sikkerhetsstyrkene skal ha mistet livet.

Organisasjonen Temblores, som følger med på tilfeller av politivold, opererer med samme tall.

Demonstrasjonene begynte i slutten av april som en protest mot en foreslått skattereform. Den er senere blitt droppet, men protestene har fortsatt.

Tidligere denne uken var det et møte mellom president Ivan Duque og ledere for demonstrantene. FN og den katolske kirken ble bedt om å tilrettelegge for samtalene.

Så langt har de vært resultatløse.

