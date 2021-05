Laveste antall koronadødsfall i USA på ti måneder

NTB utenriks

I over halvparten av delstatene i USA er det gjennomsnittlige døgntallet på registrerte koronadødsfall nå færre enn ti, og enkelte dager null.

Samtidig er tallet på registrerte smittetilfeller nede i gjennomsnittlig 38.000 per dag. Det er en nedgang på 85 prosent siden smittetoppen i januar da det i snitt ble rapportert om over en kvart million nye smittetilfeller daglig.

Den viktigste årsaken til den store nedgangen er vaksinering, sier Amesh Adalja, spesialist på infeksjonssykdommer ved Johns Hopkins University.

Over 264 millioner vaksinedoser er så langt satt i USA. 46 prosent av innbyggerne har fått minst én dose mens 35 prosent er fullvaksinert, ifølge ferske tall fra det amerikanske folkehelseinstituttet Centers for Disease Control and Prevention.

