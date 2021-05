Indisk koronamutasjon funnet i 44 land

NTB utenriks

B.1617, som den indiske mutasjonen av koronaviruset er kalt, er oppdaget i 4.500 prøver fra 44 land over hele verden, opplyser WHO i sitt ukebrev onsdag.

I tillegg har organisasjonen fått meldinger om at viruset også er påvist i ytterligere fem land.

Tidligere denne uken erklærte WHO den indiske mutasjonen for en variant av koronaviruset det var grunn til å bekymre seg over og satte det på listen over tilsvarende mutasjoner, den britiske, den brasilianske og den sørafrikanske, som alle blir ansett for å være mer farlige enn det opprinnelige viruset.

Foreløpige funn tyder også på at B.1617-varianten er mer resistent for behandling og at vaksiners effekt kan være begrenset overfor viruset.

