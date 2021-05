EU skrur opp de økonomiske forventningene

NTB utenriks

For eurosonen ser kommisjonen for seg omtrent samme vekstrate: 4,3 prosent i år og 4,4 prosent i 2022. I februar spådde de en vekst i EU på 3,8 prosent i år og neste år, mens prognosen for eurosonen den gangen lå på 3,7 prosent i år og 3,9 prosent neste år.

– Skyggen covid-19 har kastet over Europas økonomi er i ferd med å lette. NextGenerationEU kommer til å merkes i år og neste år, sier finanskommissær Paolo Gentiloni og viser til EUs økonomiske gjenreisingspakke.

Gjenreisingsfondet som er kjernen i NextGenerationEU, vil bidra til å løfte offentlige investeringer til slitt høyeste nivå på mer enn et tiår, sier kommisjonen.

