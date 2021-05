Air France og Airbus tiltales etter flystyrt i 2009

NTB utenriks

Det var ingen overlevende etter ulykken der et fly på vei fra Rio de Janeiro til Paris styrtet i havet 1. juni for tolv år siden.

I 2019 besluttet etterforskningslederen å droppe tiltale mot de to selskapene og mente de ikke kunne klandres for det som fremsto som en pilotfeil.

Den franske riksadvokaten har bedt om at begge selskapene tiltales for uaktsomt drap, mens statsadvokaten i Paris kun ønsket tiltale mot Air France. Onsdag besluttet en domstol at begge selskapene bør tiltales. Airbus' advokater sier de vil anke avgjørelsen.

Flyet styrtet i havet i en storm over Atlanteren i det som er den verste flyulykken i Frankrikes historie. Ingen av de 228 om bord overlevde i ulykken. Blant de omkomne var det fire norske statsborgere, inkludert en 11 år gammel gutt med norsk og britisk statsborgerskap. Det tok to år å finne de svarte boksene fra flyet.

Den offisielle årsaken til ulykken var pilotfeil etter at problemer med fartsmålingen satte autopiloten ut av spill. Det skjedde trolig som følge av isdannelse i de såkalte pitotrørene som brukes til å måle farten, mener Frankrikes flyhavarikommisjon. Påtalemyndigheten mener Air France indirekte forårsaket ulykken fordi de ikke hadde gitt pilotene god nok opplæring i hva de skulle gjøre når pitotrørene sviktet.

