Interfax: Minst ni drept i skyting på russisk skole

Ifølge statlige medier er det en lærer og åtte elever som er drept.

En kilde sier til nyhetsbyrået Tass at to personer begynte å skyte ved skolen. Øyenvitner sier det fortsatt kunne høres skudd fra skolen etter pågripelsen, og lokale medier skriver at den andre gjerningsmannen har tatt gisler inne på skolen.

Nødetatene opplyser at 13 personer er såret etter skyteepisoden. Tallene på drepte og sårede er foreløpig ikke offisielt bekreftet.

Regionpresident Rustam Minnikhanov i Tatarstan besøker åstedet i Faizi-gaten, skriver radiostasjonen Kommersant på Twitter og viser til Tass.

Kazan er Russlands femte største by og ligger drøyt 700 kilometer øst for Moskva, ved elven Volga.

