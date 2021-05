Over 300 skadd i uroen i Jerusalem

NTB utenriks

De voldelige sammenstøtene mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker har rast i flere dager på rad. Uroen rundt helligdommene i gamlebyen i det annekterte Øst-Jerusalem er den verste på flere år, og det meldes om flere konfrontasjoner søndag.

En langvarig og betent eiendomsstrid har bidratt til å trappe opp konfliktnivået. Jødiske bosetteres forsøk på å overta palestinske hjem i Øst-Jerusalem skulle behandles i høyesterett mandag, men justisdepartementet har utsatt rettsmøtet.

Både israelere og palestinere forbereder seg på mer uro i dagene som kommer. Israelsk politi har styrket nærværet i byen, og statsminister Benjamin Netanyahu sa søndag at Israel vil «besluttsomt og ansvarlig håndheve lov og orden i Jerusalem».

Sikkerhetsrådet

Fra verdenssamfunnet øker bønnen om nedtrapping. Tunisia sier at FNs sikkerhetsråd skal diskutere volden bak lukkede dører mandag. Den arabiske liga har sammenkalt til krisemøte.

Samme dag har israelsk politi gitt grønt lys til å arrangere en jødisk marsj gjennom gamlebyen i anledning Jerusalemdagen – en nasjonal høytid til minne om at Israel erobret området i 1967. Marsjen er vanligvis en markering fra ytterliggående nasjonalister av standpunktet om at hele Jerusalem må være under israelsk kontroll.

– Kruttønnen brenner og kan eksplodere når som helst, sier den pensjonerte generalen Amos Gilad, som er kritisk til å la marsjen gå gjennom gamlebyen.

Stein og vannflasker

Mange av sammenstøtene har funnet sted ved Damaskusporten, en av inngangene til gamlebyen, samt ved plassen som av muslimer kalles Haram al-Sharif og av jøder Tempelhøyden.

Ved Damaskusporten er politiet blitt utsatt for en skur av stein og vannflasker, og de svarte med vannkanoner og sjokkgranater, ifølge en polititalsmann.

Palestinsk helsepersonell sier at 121 palestinere ble skadd, mange etter å ha blitt truffet av gummikuler og sjokkgranater.

Israelsk politi opplyser at 17 av deres betjenter ble såret.

Over 90.000 palestinske muslimer var lørdag samlet på Haram al-Sharif, der al-Aqsa-moskeen ligger, for å be den siste helgen før fastemåneden ramadan avsluttes.

Stormet høyde

Fredag kveld stormet israelske styrker Haram al-Sharif etter fredagsbønnen, og minst 200 palestinere og 18 israelske politifolk ble skadd i bruduljene som fulgte utover natten.

29 barn, det yngste ett år, er skadd i Øst-Jerusalem de siste to dagene, ifølge FNs barnefond Unicef. Åtte barn er pågrepet.

Politiet sier at operasjonene er sikkerhetsoperasjoner, men palestinerne oppfatter dem som provokasjoner som truer religionsfriheten deres.

– Vi vil fortsette å opprettholde retten til å be for alle religioner, men vi vil ikke tillate voldelige forstyrrelser, sier Netanyahu.

Sperringer i gamlebyen

Situasjonen på den okkuperte Vestbredden og Øst-Jerusalem har vært spent siden begynnelsen av ramadan. Mange palestinere er sterkt frustrert fordi israelsk politi har sperret av områder i gamlebyen for å hindre store folkeansamlinger.

– Retten til å demonstrere vil bli respektert, men offentlig uro vil bli møtt med makt og nulltoleranse, sier den israelske politisjefen Koby Shabtai.

I Sheikh Jarrah har dessuten israelske bosettere gått til sak for å kreve eiendomsrett til hus der det nå bor fire palestinske familier. Begrunnelsen er at eiendommene skal ha tilhørt bosetternes familier før 1948. Palestinere mener at israelske myndigheter forsøker å tømme Øst-Jerusalem, som palestinerne ønsker som sin framtidige hovedstad, for palestinere og erstatte dem med israelske jøder.

Utløser protester

Sammenstøtene har utløst protester fra Israels arabiske allierte og oppfordringer om ro fra USA og FN.

Midtøsten-kvartetten, som består av USA, Russland, EU og FN, uttrykte bekymring for situasjonen og ber partene avstå fra ensidige handlinger.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan reagerte ved å kalle Israel en terrorstat.

