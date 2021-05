Familier begraver skolebarn etter terroren som krevde over 50 liv i Kabul

NTB utenriks

Tallet på sårede fra lørdagens angrep har passert 100, opplyser innenriksdepartementet, og det fryktes fortsatt at dødstallet kan stige.

Nyhetsbyrået Reuters' kilder sier søndag at minst 68 ble drept og 165 såret.

Angrepet i bydelen Dasht-e-Barchi vest i Kabul er et illevarslende tegn på hvordan framtiden kan bli. Kritikken mot manglende sikkerhet øker, det samme gjør frykten for enda mer vold etter at USA og Nato har forlatt landet til høsten.

Mange er sinte på regjeringen som de mener har sviktet i å beskytte dem fra gjentatte angrep fra ekstremister. De fleste innbyggerne i bydelen er hazaraer, som stort sett tilhører landets sjiamuslimske minoritet.

– Regjeringen reagerer etter hendelsen, men gjør ingenting i forkant, sier Mohammad Baqir (41), som søndag begravde sin niese Latifa.

Hun gikk i ellevte klasse på Syed Al-Shahda-skolen.

Blodige skolebøker

Mange av ofrene var tenåringsjenter. Taliban nekter for å stå bak. IS har flere ganger tidligere erklært ansvar for terrorangrep i bydelen, men ingen gruppe har ennå tatt på seg skylden for dette.

Bombene gikk av rett utenfor skolen på ettermiddagen. Da var mange av elevene på vei ut av skolen.

Først eksploderte en bilbombe. Da flere elever løp ut av skolen i panikk, gikk ytterligere to sprengladninger av.

Igjen på gaten lå blodige ryggsekker, skolebøker, døde og sårede.

Mistet en venn

Skolen brukes av gutter på formiddagen, mens på ettermiddagen er det jentenes tur.

– Jeg var sammen med klassekameraten min, vi var på vei ut av skolen da eksplosjonen plutselig skjedde, forteller 15 år gamle Zahra.

– Ti minutter senere var det en ny eksplosjon, og bare minutter etterpå enda en. Alle ropte og det var blod overalt, og jeg kunne ikke se noen ting klart, sier Zahra.

Armen hennes er brukket av en splint. Venninnen ble drept.

Sorg og raseri

Innbyggere i området sier at braket fra eksplosjonen var øredøvende.

– Jeg løp til stedet og oppdaget at det var lik overalt rundt meg, med avkuttede hender og hoder og knuste bein, forteller Mohammad Taqi.

Hans to døtre går på skolen, men unnslapp angrepet.

– Alle var jenter, sier Taqi om synet som møtte ham.

Like etter angrepet samlet rasende mennesker seg ved skolen. Noen var så sinte at de gikk til angrep på helsearbeidere som forsøkte å evakuere de mange ofrene.

Protest

Afghanistan har gjennom årene vært rammet av en rekke blodige terrorangrep mot sivile. Den siste tiden er dessuten journalister, advokater og andre personer i yrker som er uglesett av ytterliggående islamister, blitt likvidert.

Forrige uke protesterte elevene på skolen mot mangel på lærere og undervisningsmateriell, forteller Mirza Hussain, en universitetsstudent i området.

– Det de fikk igjen for det, var en massakre, sier Hussain som studerer på et universitet i området.

Taliban peker på IS

Lørdagens angrep er blant de verste Kabul har opplevd, og nok en gang var det hazaraene som ble rammet.

Frustrerte hazara-ledere i Dasht-e-Barchi ble søndag enige om å selv stable på beina en styrke som skal beskytte dem mot fremtidige angrep. Styrken skal utplasseres utenfor skoler, moskeer og offentlige bygg. De skal samarbeide med regjeringsstyrkene, sier parlamentariker Gulam Hussein Naseri.

– Hvor mange flere familier mister sine kjære? Hvor mange flere angrep mot denne minoriteten må finne sted i denne delen av byen før noe gjøres, spør han.

Peker på IS

Taliban var raskt ute med å fordømme angrepet og pekte på IS, som de siste årene har etablert seg i Afghanistan og som har erklært krig mot hazara-minoriteten.

President Ashraf Ghani gir imidlertid Taliban skylden.

– Denne barbariske gruppen har ikke makt til å konfrontere sikkerhetsstyrkene på slagmarken, og går i stedet med brutalitet og barbari etter offentlige institusjoner og jenteskolen, sier Ghani i en uttalelse.

Taliban nekter for å ha utført noen angrep i Kabul siden februar i fjor, da de signerte avtalen som banet vei for fredssamtaler og tilbaketrekning av USAs gjenværende soldater.

I en uttalelse etter skoleangrepet ba Taliban nasjonen om å «sikre og ta vare på utdanningssentre og institusjoner».

