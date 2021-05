NTB utenriks

– Glad for å kunngjøre at EU-kommisjonen nettopp har godkjent en kontrakt for en garanti på 900 millioner doser, med opsjon på ytterligere 900 millioner, skriver EU-president Ursula von der Leyen på Twitter.

Avtalen gjelder over en periode fram til 2023.

