Demonstrasjoner ventet i Jerusalem – Israel bedt om å dempe uroen

Oppfordringen om å mobilisere til demonstrasjoner kommer fra arabiske israelere, som utgjør 20 prosent av Israels befolkning.

Minst 205 palestinere er skadd, hvorav nær 90 av dem innlagt på sykehus, som følge av sammenstøt med israelsk sikkerhetspoliti utenfor al-Aqsa-moskeen i Jerusalem fredag.

Sammenstøtene skjer etter flere uker med uro og spenninger i området, etter at palestinerne blant annet har reagert på at israelske myndigheter har sperret av deler av gamlebyen i Jerusalem under ramadan.

– Stein og fyrverkeri

Det har vært flere store samlinger ved moskeen i forbindelse med ramadan, som avsluttes onsdag. Fredag samlet 70.000 mennesker seg til bønn ved moskeen.

Israelsk politi sier at demonstranter kastet stein, fyrverkeri og andre gjenstander mot dem. 17 politibetjenter ble skadd, og halvparten av dem innlagt på sykehus, ifølge politiet.

– Vi vil slå hardt ned på alle voldelige forstyrrelser, opptøyer og angrep mot våre styrker, uttalte politiet i en uttalelse sent fredag kveld.

Video fra stedet skal ifølge AFP vise israelske styrker som kaster såkalte lydgranater inn i bygningen, hvor både kvinner og barn befant seg til fredagsbønn i det som er den siste fredagen i ramadan.

EU og USA ber om ro

Uroen har blitt møtt med kraftige internasjonale reaksjoner.

Både USA og EU har tatt til orde for en nedskalering av spenningsnivået i Jerusalem.

– Vold og oppvigleri er uakseptabelt, og gjerningspersoner på begge sider må holdes ansvarlige. EU oppfordrer myndighetene til å handle raskt for å roe ned den pågående spenningen i Jerusalem, sier en talsperson for EU lørdag.

– Vi er dypt bekymret for den økte spenningen i Jerusalem, sier talskvinne Jalina Porter i USAs utenriksdepartement.

Uker med uro

Spenningsnivået har vært høyt i flere uker i Jerusalem. Tidligere fredag ble to palestinere drept og én skadd da de gikk til angrep på en israelsk grensepost nær Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Spenningen i Jerusalem har steget gradvis den siste tiden.

I begynnelsen av ramadan sperret israelsk politi av et område der palestinere har pleid å samles om kvelden etter fasten, noe som utløste flere uker med uro.

De siste dagene er spenningen også høy på grunn av mulige utkastelser av flere palestinere i Sheikh Jarrah-nabolaget i Øst-Jerusalem.

