WTO-sjefen: Patentunntak ikke det mest kritiske for vaksinespredning

Etter at USA onsdag gikk inn for en plan om å gi koronavaksinene unntak for patentreglene, ligger det til rette for at vaksineoppskriften kan deles.

Norge, som leder Trips-rådet i WTO, er blitt oppfordret til å ta en ledende rolle i å sørge for en enighet i WTO.

WTOs generalsekretær Ngozi Okonjo-Iweala sier at organisasjonen vil finne en pragmatisk løsning, men samtidig sørge for at forskning og utvikling av legemidler ikke blir hindret.

Hun sier patentunntaket ikke er det mest kritiske spørsmålet nå, men snarere eksportregler for vaksiner og ingredienser som brukes til å produsere dem.

