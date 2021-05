WHO godkjenner Sinopharm-vaksinen

NTB utenriks

Det opplyste WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus fredag.

– Dette er den sjette vaksinen som får WHOs godkjennelse for sikkerhet, effektivitet og kvalitet, sier WHO-sjefen.

Dermed kan Sinopharm-vaksinen brukes i blant annet Covax-samarbeidet, som jobber for å gi vaksiner til verdens fattige land.

Sinopharm har oppgitt lite offentlig informasjon om de to vaksinene selskapet har utviklet. Det er selskapets Beijing-vaksine som er godkjent av WHO.

WHO opplyser at de er veldig sikre på at Sinopharm-vaksinen beskytter folk i aldersgruppen 18-59, men at det er lite tiltro til dataene om beskyttelse for dem over 60 år.

– Dette utvider listen av vaksiner Covax kan kjøpe og gir land muligheten til å fremskynde sine egne vurderinger av vaksinen, sier WHO-sjefen.

Fra før er Moderna, Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca produsert i India og Janssen-vaksinen til Johnson & Johnson nødgodkjent.