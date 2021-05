WHO advarer om ny koronabølge i Afrika

NTB utenriks

– Forsinkelsene i leveringen av vaksinedoser fra Serum Institute i India, øremerket for Afrika, forsinkelsen i igangsettelse av vaksinering og fremvekst av nye varianter betyr at risikoen er svært høy for en ny smittebølge i Afrika, sier WHOs Afrika-leder Matshidiso Moeti.

Nye varianter, blant annet fra India og Sør-Afrika, kan utløse en tredje smittebølge på kontinentet, advarer han.

– Tragedien i India trenger ikke å skje her i Afrika, men vi må alle være på høyeste mulige beredskapsnivå, sier han.

(©NTB)